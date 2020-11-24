Необходимо повышать эффективность общественного контроля – Рахим Ошакбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Развитие законодательства должно идти в направлении повышения эффективности уже существующих форм общественного контроля. Об этом на ІХ Гражданского форуме рассказал директор Центра прикладных исследований «Talap» Рахим Ошакбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я очень рад тому, что подавляющее большинство согласилось с тем, что общественный контроль должен быть рамочным. Мы боремся с несколькими мифами. Первый миф о том, что у нас нет общественного контроля - его нужно ввести. Для этого нужно принять закон. Но на самом деле общественный контроль есть, у него очень много форм. Одна из задач этого закона – осознать на уровне законодателя и госполитики, что он есть и перечислить его неисчерпывающим списком. Второй миф – гражданское общество может быть представлено только институционализированным, зарегистрированным в Министерстве информации и общественного развития. Мы видим на примере Кок-Жайлау (урочище, стало особо охраняемой природной территорией - прим.ред.) мобилизацию представителей гражданского общества, которое не может быть неформализованной, неструктурированной. Посредством, в том числе социальных сетей, нужно проявлять гражданскую активность и влиять на государственную политику», - отметил Рахим Ошакбаев.

По его словам, развитие законодательства должно идти в направлении повышения эффективности уже существующих форм общественного контроля. Можно привести в пример экспертизу проектов нормативно-правовых актов при центральных госорганах, в которой участвуют аккредитованные, объединенные субъекты предпринимательства.

«Эффективность деятельности общественных советов очень сильно отстает от того потенциала, которое представлено законодателем. В рамках второго пакета поправок, в котором расширяется независимость общественных советов, их полномочия, мы видим, что они не в полной мере использованы. Четвертое: различные формы общественного контроля не подменяют ли собой в целом государственный контроль, надзор? Здесь зачастую у многих идет разделение государственного политического контура и общественного. Хотя на самом деле политические системы и институты являются способом выражения интересов общественности. Мы их наделяем функциями контроль-надзора. На самом деле контроль производится в общественных интересах. Если действующий государственный контроль, надзор неэффективен, имеет смысл исправлять эти механизмы, нежели чем дублировать, наслаивать одно на другое», - заключил директор Центра прикладных исследований «Talap» Рахим Ошакбаев.



