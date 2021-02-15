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    Необходимо положить конец незаконным проверкам бизнеса - Глава государства

    15 Февраля 2021, 19:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо положить конец незаконным проверкам бизнеса. Об этом заявил Глава государства в ходе совещания с руководящим составом Генеральной прокуратуры, передает МИА «Казинформ».

    «Необходимо положить конец незаконным проверкам бизнеса. Только за 3 месяца поступило более 500 обращений по таким фактам. Прокуроры обязаны обеспечить неукоснительное соблюдение законности в отношениях предпринимателей со всеми без исключения правоохранительными органами», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

    Президент отметил: «Зачастую складывается ситуация, когда контролирующие органы разворачивают настоящие репрессии».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Бизнес Генпрокуратура
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