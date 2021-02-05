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    Необходимо перестроить весь цифровой подход и построить IT-ландшафт государства - Багдат Мусин

    5 Февраля 2021, 18:44

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О необходимости перестроить весь цифровой подход и построить IT-ландшафт государства рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в ходе диалоговой площадки международного форума «Digital Almaty 2021- Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, Казахстану пора переходить на платформенную модель.

    «500 информационных систем, которые у нас работают, они развивались, но скудно. Их пытались интегрировать, но дальше вот таким подходом мы не сделаем рывок. Нам нужно переходить на платформенную модель. Что значит платформенная модель – это когда мы для того чтобы автоматизировать какой-нибудь бизнес-процесс не сталкиваемся с проблемами. Это должно быть легко без подписания сотни документов и без интеграции несколькими сервисами. Но для того, чтобы IT- компании были спокойны, мы хотим, чтобы в этой платформе IT- компании разрабатывались. То есть мы хотим создать определенные правила игры и определенную платформу государства, где будет четкая архитектура бизнес-процессов. Чтобы услуга автоматизация не занимала полгода, а занимала всего один месяц. И для этого нам нужно перейти на реальную платформенную модель. Для этого сейчас мы разрабатываем архитектуру и будем привлекать экспертов с рынка, в этом будут участвовать и отечественные IT-компании. IT-компании будут продавать свои услуги государству через именно эту платформу», - сказал он на площадке открытого диалога международного цифрового форума.

    Так как этот год ознаменован под флагманом цифровизации, Багдат Мусин обозначил необходимость перестроить весь цифровой подход и в целом построение IT-ландшафта государства.

    «Для этого нужен качественный человеческий капитал. Сегодня, 20 тысяч айтишников, которые выпускаются ежегодно на рынок, - это просто статистика. 20 тысяч - это 84 университета в Казахстане и еще столько же колледжей выпускают по тем или иным специальностям, связанным с IT, на рынок людей. Если ежегодно выпускали бы реально крутых IT-специалистов, Казахстан в экспорте IT-продукции не уступал бы соседним странам. А на сегодня мы уступаем. Потому что не хватает человеческого капитала. Не в том, чтобы экспортировать продукцию, а в том, чтобы качественно работать в «гостехе». Поэтому для IT-рынка грантовые программы, которые есть на IT-специальности, мы с Министерством образования потихоньку будем перестраивать в сторону частных IT- школ. Наши существующие IT-школы, но они не выпускают дипломы, и это сдерживает поток людей, которые направляются в IT-школы. Теперь мы хотим, чтобы грантовые деньги, которые выделяются 20 тысячам специалистов, переориентировать в IT-школу», - уточнил министр.

    Кроме того, Багдат Мусин добавил, что планируется открытие дополнительно еще пяти IT- школ в регионах.

    «Если у нас будет качественный человеческий капитал, тогда можно будет говорить и о качественном «гостехе» и о качественной инновационности Казахстана», - заключил Багдат Мусин.

    Напомним, в Алматы проходит международный форум «Digital Almaty 2021- Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность».

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Образование Связь, ТВ, IT Другие государственные органы Цифровой Казахстан
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