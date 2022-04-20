Необходимо пересмотреть уровень базовой ставки - глава Минфина РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев призывает Нацбанк пересмотреть уровень базовой ставки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальному банку совместно с Правительством необходимо пересмотреть уровень базовой ставки», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Министр добавил, что этот вопрос поднимался и депутатами.

«Базовая ставка влияет на все ставки в экономике, в том числе по депозитам, по кредитам, по ставкам купонных ценных бумаг и так далее, и так далее. С одной стороны национальный банк говорит, что нужно держать на более высоком уровне, чтобы удержать инфляцию. Мы говорим, что все-таки необходимо пересмотреть уровень, поскольку сейчас курс тенге по отношению к доллару стабилизировался и вернулся на прежний уровень», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

Министр финансов также отметил, что мы должны создавать тренд для роста экономики.

«Без нормальной процентной ставки мы не можем привлечь для кредитования экономики средства. Лучше снизить», - заключил Ерулан Жамаубаев.