Необходимо пересмотреть существующие методы борьбы с онкологией - Динара Наумова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для решения проблем профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями депутат Мажилиса Динара Наумова предлагает создать специальную рабочую группу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо пересмотреть существующие методы профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями. Если есть проблемы в этой сфере, значит, существующий метод не подходит, значит, его нужно менять. В этой связи я предлагаю создать рабочую группу, которая будет рассматривать вопросы онкологии. В ее состав должны также входить больные онкологическими заболеваниями, перенесшие онкологические заболевания. Также необходима повторная дифференциация подходов к реабилитации после лечения данного заболевания. Поэтому сегодня я высказал свои конкретные предложения по этому поводу. Надеюсь, что проблема будет решена положительно», - сказала Динара Наумова в интервью в мобильной студии телеканала Jibek Joly в Парламенте.

Ранее в мобильной студии телеканала Jibek Joly в Парламенте министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал о значении соглашения по созданию Центрально-Азиатского института регионального экономического сотрудничества для Казахстана.