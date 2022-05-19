Необходимо организовать культурные мероприятия под брендом ШОС - Даурен Абаев

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На полях 19-го Совещания министров культуры государств – членов ШОС в столице Узбекистана глава казахстанского ведомства Даурен Абаев предложил ряд инициатив расширения культурно-гуманитарного сотрудничества, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Министр отметил, что на фоне естественного восстановительного роста в постпандемийный период, а также огромного спроса на качественный культурный продукт необходимо укреплять многостороннее сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.

«Каждая из наших стран может похвастаться самобытной и быстро развивающейся сферой искусства, как современного, так и традиционного, как классического, так и популярного. В этом ключе мы хотели бы предложить на рассмотрение участников ряд направлений для сотрудничества», - сказал Даурен Абаев.

В качестве первой инициативы министр выделил развитие креативной экономики, которое по выкладкам экономистов при правильном управлении способно достигать до 4% от ВВП страны.

«В этой связи считаем возможным создать экспертную группу для обмена опытом по созданию механизма поддержки креативных индустрий, законодательного и налогового регулирования, инфраструктурного обеспечения и создания хабов. Я думаю, нам есть чем поделиться и что позаимствовать друг у друга», - сказал министр.

Второе направление затрагивает налаживание тесного контакта между творческими вузами стран ШОС, являющимися кузницами кадров культурной сферы.

«В этом ключе предлагаем разработку пилотной программы взаимодействия между нашими ведущими творческими вузами и выбрать по одному университету и одному конкретному направлению, например кинорежиссуру, а затем разработать график стажировок, обмена студентами и преподавателями. Если такая модель окажется успешной, мы сможем её расширить и масштабировать. Уверен такие форматы сотрудничества очень плодотворны и, самое главное, эффективны», - отметил глава ведомства.

Третьей инициативой является организация традиционных культурных мероприятий под брендом ШОС по примеру саммитов большой семерки.

«Предлагаем три варианта формата крупных совместных культурных гигантов. Это фестиваль этнической музыки, конкурс пианистов, а также слет писателей и поэтов стран ШОС», - резюмировал Даурен Абаев.

Ранее сообщалось, что казахстанская делегация во главе с министром культуры и спорта РК Дауреном Абаевым принимает участие в международном форуме «Новый этап сотрудничества стран ШОС: туризм и культурное наследие», проходящим 19-20 мая в столице Узбекистана.



