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    Необходимо обеспечить среднегодовой рост экономики Алматы на уровне 5% - Глава государства

    16 Ноября 2022, 10:13

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С учетом темпов увеличения населения необходимо обеспечить среднегодовой рост экономики Алматы на уровне 5%. Об этом заявил Президент РК на встрече с общественностью мегаполиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «С учетом темпов увеличения населения необходимо обеспечить среднегодовой рост экономики Алматы на уровне 5%. При этом показатели экономического роста должны быть осязаемы всеми горожанами в виде реального повышения благополучия и качества жизни», - заявил Глава государства.
    Президент Казахстана Алматы Экономика
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