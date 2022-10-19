Необходимо наращивать суммарные мощности ВИЭ – Касым-Жомарт Токаев

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость наращивания суммарных мощностей возобновляемых источников энергии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

«В Алматинской области имеется большой потенциал для развития энергетической отрасли. На текущем этапе в регионе реализуются ряд проектов в сфере энергетики. Речь идет о ветровой электростанции в Шелекском коридоре, строительстве малой ГЭС в Райымбекском районе и Бартогайской ГЭС в Енбекшиказахском районе и других проектах.

В целом, в регионе 24 объекта ветровых станций генерируют почти 20 % от общего числа вырабатываемой в области энергии. Это хороший показатель, но с учетом имеющихся в регионе благоприятных условий и поставленной цели по достижению нашей страной углеродной нейтральности. При этом нужно четко понимать, что ветровые станции не являются надежным источником базовой генерации», - отметил Глава государства.

Фото: t.me/bort_01