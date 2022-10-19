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    Необходимо наращивать суммарные мощности ВИЭ – Касым-Жомарт Токаев

    19 Октября 2022, 11:30

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость наращивания суммарных мощностей возобновляемых источников энергии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

    «В Алматинской области имеется большой потенциал для развития энергетической отрасли. На текущем этапе в регионе реализуются ряд проектов в сфере энергетики. Речь идет о ветровой электростанции в Шелекском коридоре, строительстве малой ГЭС в Райымбекском районе и Бартогайской ГЭС в Енбекшиказахском районе и других проектах.

    В целом, в регионе 24 объекта ветровых станций генерируют почти 20 % от общего числа вырабатываемой в области энергии. Это хороший показатель, но с учетом имеющихся в регионе благоприятных условий и поставленной цели по достижению нашей страной углеродной нейтральности. При этом нужно четко понимать, что ветровые станции не являются надежным источником базовой генерации», - отметил Глава государства.

    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Энергетика Алматинская область Зеленая энергетика
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