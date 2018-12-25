Необходимо круглосуточное дежурство на энергообъектах в морозы - Премьер-министр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил установить круглосуточное дежурство за энергоснабжающими объектами в период сильных морозов и новогодних праздников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году отопительный сезон проходит без серьезных технологических нарушений. Этот вопрос необходимо всем акимам регионов держать на постоянном усиленном контроле. В некоторых регионах, на севере у нас сейчас особенно сильные морозы, и впереди у нас праздничные дни - это надо учитывать.

Местными исполнительным органам поручаю принять по обеспечению объектов теплоэнергоснабжения необходимым объемом топлива, запасных частей и материалов. Также надо привлечь дополнительные технические ресурсы и организовать круглосуточные дежурства соответствующей организации бригад реагирования в эти дни(...) Наши конкретные дела - тепло в доме. Прошу не забывать об ответственности», - поручил Бакытжан Сагинтаев на заседании Правительства РК, поручив своему первому заместителю Аскару Мамину контроль за этим вопросом.

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев, докладывая о ходе текущего осенне-зимнего периода, пообещал, что казахстанцы «почувствуют тепло Правительства». Министр заверил, что министерство совместно с центральными и местными исполнительными органами обеспечат стабильное прохождение текущего отопительного сезона.