Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -31 °С
Алматы: -5 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Необходимо круглосуточное дежурство на энергообъектах в морозы - Премьер-министр

25 Декабря 2018 11:19 179
Поделиться:
Необходимо круглосуточное дежурство на энергообъектах в морозы - Премьер-министр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил установить круглосуточное дежурство за энергоснабжающими объектами в период сильных морозов и новогодних праздников, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Новости по теме

13 млрд тенге задолжали казахстанцы за комуслуги
Казахстанцы «почувствуют тепло Правительства» - Канат Бозумбаев об отопительном сезоне Аким Туркестанской области поручил тщательно подготовиться к зимнему сезону

«В этом году отопительный сезон проходит без серьезных технологических нарушений. Этот вопрос необходимо всем акимам регионов держать на постоянном усиленном контроле. В некоторых регионах, на севере у нас сейчас особенно сильные морозы, и впереди у нас праздничные дни - это надо учитывать.

Местными исполнительным органам поручаю принять по обеспечению объектов теплоэнергоснабжения необходимым объемом топлива, запасных частей и  материалов. Также надо привлечь дополнительные технические ресурсы и организовать круглосуточные дежурства соответствующей организации бригад реагирования в эти дни(...) Наши конкретные дела - тепло в доме. Прошу не забывать об ответственности», - поручил Бакытжан Сагинтаев на заседании Правительства РК, поручив своему первому заместителю Аскару Мамину контроль за этим вопросом.

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев, докладывая о ходе текущего осенне-зимнего периода, пообещал, что казахстанцы «почувствуют тепло Правительства». Министр заверил, что министерство совместно с центральными и местными исполнительными органами обеспечат стабильное прохождение текущего отопительного сезона. 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Астана, Правительство РК, Энергетика, КАЗМЕДИА,
Поделиться:

Автор:

Дамир Байманов

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив