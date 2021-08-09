Необходимо извлечь правильные уроки из токийской Олимпиады - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанских атлетов, принявших участие в Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ».

«В Олимпийских играх в Токио участвовали 93 спортсмена из Казахстана. Благодарю атлетов, проявивших волю к победе и мастерство. Поздравляю бронзовых призеров Олимпиады, это впечатляющий результат их многодневных упорных тренировок», - написал Глава государства в Twitter.

Также Президент добавил, что итоговый результат национальной команды – 8 бронзовых медалей и 83 позиция в общекомандном зачете – не соответствует спортивному потенциалу Казахстана и значительным средствам, которые государство вкладывает в развитие спорта.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что необходимо извлечь правильные уроки из токийской Олимпиады, чтобы на следующих играх в Париже показать результаты, оправдывающие надежды наших граждан.

«Выступление национальной сборной на Олимпиаде свидетельствует в пользу срочных, эффективных реформ в такой важной сфере, как спорт. Следует уделить внимание развитию массового и детского спорта и на этой основе стремиться к достижению выдающихся успехов на мировой арене», - заключил Президент.