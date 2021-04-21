Необходимо давать жесткий отпор тем, кто неправильно понял историю - российский депутат

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Когда каждый политик начинает на свой взгляд пересматривать нашу историю, это чревато большими последствиями и разладом в межгосударственных отношениях. К такому выводу пришли участники международной научно-практической конференции, посвященной анализу стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества Казахстана и России, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Москве.

В своем выступлении посол Казахстана в России Ермек Кошербаев напомнил слова Главы государства Касым-Жомарта Токаева, обозначенные в его статье «Независимость превыше всего» о том, что историей должны заниматься историки, а не политики. Глава диппредставительства подчеркнул, что встреча ученых и представителей органов власти двух стран закладывает основы для перевода дискуссий о вопросах исторического прошлого из политической плоскости в экспертное и научное сообщество.

В свою очередь посол России в Казахстане Алексей Бородавкин отметил, что провозглашение независимости Республики Казахстан 30 лет назад открыло новую страницу дружбы между нашими народами. При этом мировоззренческая система координат, базовые ценности и братские чувства между народами формировались на протяжении столетий.

«Огромные евразийские пространства не разделили наши страны, а объединили. Совместная история буквально сплавила наши народы. Мы вместе добивались великих побед и достижений, проходили через тяжелейшие испытания. Без сомнения, сегодня Россия и Казахстан - подлинные и равноправные союзники и интеграционные партнеры», - отметил он.

Секретарь Комитета по международным делам и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан Мухтар Ерман затронул вопрос объективности при формировании информационного фона между двумя странами.

«Касательно заявлений некоторых наших коллег и не только, мы прекрасно понимаем эту ситуацию. Мы считаем, что подобные казусы вольно или невольно создают зону вопросительного недоумения», - сказал депутат, выразив признательность руководству Государственной думы России «за принципиальную и конструктивную позицию».

«Тема многовековой дружбы, сотрудничества и добрососедства должна и впредь занимать особое место в текущей и перспективной повестке дня», - заключил М. Ерман.

Выступивший следом депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий отметил, что в двусторонних отношениях Казахстана и России имеется огромный потенциал, и усилия обеих стран должны быть направлены на то, чтобы в полной мере реализовать его, направив его в будущее и не забывая совместную историю.

Он отметил, что для парламентариев очень важно использовать опыт экспертов и ученых, которые проводят глубокие исследования истории наших стран. Это дает возможность знать свою историю, культуру и характер добрососедских отношений, и парламентарии должны больше уделять внимание этим вопросам.

«История не имеет иносказательных направлений, когда каждый политик начинает по-своему или на свой взгляд пересматривать нашу историю. Это чревато большими последствиями, это вносит разлад в наши отношения. Поэтому историки должны выдавать обществу те четкие алгоритмы наших отношений, для того чтобы не было иносказательных отношений в области тех или иных совместных действий. История - это главных инструмент для развития наших отношений в конструктивном русле», - сказал В. Водолацкий.

«Нам необходимо более активно показывать и доказывать, что кто-то на сиюминутной волне высказал то предложение, которое отвергает 99% граждан наших стран. Сегодня у нас и так много проблем, которые направлены на разрушение наших дружеских отношений. И те, кто это высказывает, является пособником этих действий. Поэтому сейчас необходимо в учебных заведениях и СМИ реализовать тематические проекты, которые будут показывать то, что нас сближает, и давать жесткий отпор тем, кто заблуждается или может быть неправильно понял историю, или перегрелся на солнце», - резюмировал российский депутат.

Директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов также отметил, что, создавая современные инновационные государства, ответственные лица должны опираться на прочный фундамент исторической памяти.

«Мы в очередной раз напоминаем историческую правду. У нас не так много стран, с которыми мы имеем такой стратегический союз и партнерство. И наше историческое общее понимание истории, наоборот, помогает нам сегодня. Не стоит обращать внимание на какие-то слова, сказанные в пылу дискуссий, так как люди могут говорить разные вещи. Важно, что говорит наука, а наука говорит, что стратегические отношения между странами являются первостепенными», - сказал ученый.

С ним также согласен руководитель Центра истории народов России и межэтнических отношений Института российской истории РАН Вадим Трепавлов, который подчеркнул, что изучение и понимание сути современных проблем и конфликтов без профессиональных историков невозможно. Корни нашего партнерства лежат в более ранних временах, и чем подробнее мы будем разбираться в этих истоках, тем прочнее будет наше сотрудничество в настоящем.

В целом участники международной конференции сошлись во мнении, что прошедшая дискуссия внесла важный вклад во всесторонний научный диалог. Состоявшийся форум положит начало совместной работе казахстанских и российских историков по устранению «белых пятен» в истории отношений двух государств.

Напомним, вчера в Москве, в Институте востоковедения Российской академии наук, состоялась международная научно-практическая конференция на тему: «Қазақстан және Ресей: стратегиялық әріптестік пен жан-жақты ынтымақтастықтың 30 жылы» – «Россия и Казахстан: 30 лет стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества».

В дискуссии приняли участие казахстанские и российские ученые-историки, политологи, международники, депутаты парламентов РК и РФ. В работе научного форума с онлайн-подключением также приняли участие ученые и эксперты ИВ РАН, ИМЭМО РАН имени Е. Примакова, КИСИ при Президенте РК, Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, казахстанского филиала МГУ имени М. В. Ломоносова.

Конференция организована Казахстанским институтом стратегических исследований (КИСИ) при Президенте Республики Казахстан и Институтом востоковедения Российской академии наук (ИВ РАН) при поддержке Посольства Казахстана в России.

В рамках первой сессии «Казахстанско-российские отношения: от истории к современности» конференции были обсуждены вопросы историко-культурных связей между народами как базиса добрососедских отношений двух стран. Вторая сессия была посвящена вопросам истории XX века и укрепления договорно-правовой базы двусторонних отношений в постсоветский период как залога стабильности и безопасности в межгосударственном взаимодействии, а также анализу казахстанско-российских отношений в контексте современных геополитических процессов.





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