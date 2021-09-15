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    Необходимо активно обсуждать распространение общих идей – глава венгерской ТРК

    15 Сентября 2021, 17:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор венгерской телерадиокомпании Duna Media Иштван Палффи-Орбан на площадке Евразийского медиа форума выразил сове мнение касательно вопроса интеграционных процессов между странами, в том числе тюркоязычными государствами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первым шагом должен стать обмен информацией, новостями, фильмами, сериалами и так далее. Но это еще и культурный обмен, который должен осуществляться между тюркоязычными странами. Тогда возможен будет второй этап - совместное производство с присутствием двух и более сторон. Это можно сделать на многонациональном уровне. Я говорю об объединенном производстве», - сказал директор венгерской телерадиокомпании.

    Иштван Палффи-Орбан отметил на примере, что за пределами Венгрии живут более 3 млн этнических граждан, говорящих на венгерском языке. Поэтому также необходимо создавать для них информационный продукт.

    «К примеру, у нас есть венгры, которые проживают в славянских государствах - на Украине, Сербии, также Австрии. Мы работаем и над их проблематикой, мы обмениваемся корреспонденцией - со всеми теми, кто проживают за пределами Венгрии. Все это делается для того, чтобы укрепить культурные связи. Я например, не говорю на тюркских языках, но хотел бы подчеркнуть, что вам необходимо на любом уровне обязательно обеспечивать взаимодействие и использовать тюркскую общность», - выразил мнение директор Duna Media.

    «Нам необходимо также активно обсуждать распространение общих идей. Это все упирается в реализацию. У нас очень много религиозных и культурных, социальных связей с тюркоязычными странами. В XXI веке мы столкнулись с тем, что нашли новые пути решения для совместных вопросов», - отметил Иштван Палффи-Орбан.

    Напомним, сегодня началась работа Евразийского медиа форума. Форум продлится до 17 сентября.

    Ранее на площадке форума председатель правления АО РТРК «Qazaqstan» Ляззат Танысбай предложила создать онлайн-платформу для обмена телевизионными проектами тюркоязычных стран.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Венгрия Тюркский мир Евразийский медиа-форум
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