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    Необходима перезагрузка партийной фракции «Nur Otan» в Мажилисе - Президент РК

    28 Января 2022, 15:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости перезагрузки партийной фракции «Nur Otan» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для качественного законодательного обеспечения предстоящих реформ необходима перезагрузка партийной фракции в Мажилисе. Члены фракции должны быть далеки от формализма и заорганизованности, следует больше контактировать с представителями общественности», - цитирует Главу государства Twitter Акорды.

    По словам Касым-Жомарта Токаева, депутаты должны досконально разбираться в актуальной проблематике, доходчиво разъяснять и твердо отстаивать позицию партии, не уходя при этом в откровенный популизм.

    «Принципиально важно выстраивать прямой диалог с избирателями, регулярно встречаться с гражданами, в том числе в отдаленных селах. Депутатские запросы должны быть не формализованными, а конкретными по содержанию, отражать реальные проблемы жителей»,- добавил Президент.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Мажилис Нур Отан Съезд партии Аманат
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