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    Необходима массовая иммунизация - профессор

    19 Ноября 2021, 12:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- В Алматы профессор медвуза объяснила необходимость ревакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ им. Асфендиярова Куляш Курманова считает, что необходимо ускорить вакцинацию населения против коронавируса, в том числе подростков.

    «В связи с появлением новых более заразных штаммов SARS-CoV-2 необходимо, чтобы привилось как можно больше горожан, в том числе несовершеннолетних», - говорит профессор.

    К. Курманова считает, что накоплено достаточно данных касательно вакцинации детей, беременных и кормящих женщин. Поэтому оснований переживать или сомневаться в безопасности препарата «Комирнати» компании Pfizer нет.

    При этом профессор напомнила, что даже после перехода города в «зеленую» зону необходимо продолжать соблюдать меры безопасности, особенно сейчас в период роста заболеваемости ОРВИ.

    К. Курманова уверена, что пандемия коронавируса придет к концу, когда станет управляемой. А это возможно только при коллективной вакцинации и последующей ревакцинации.

    «Необходимо пройти ревакцинацию через 6 или 9 месяцев после первого курса вакцинации. Уровень антител постепенно снижается, а бустерная вакцина способствует более выраженному их образованию за счёт включения клеточного иммунитета, который сохраняется длительное время», - рекомендует профессор.

    Она напомнила, что пандемия коронавируса пока продолжается, и остается вероятность новых волн инфекции. Поэтому так необходима массовая иммунизация.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Вузы Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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