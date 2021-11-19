Необходима массовая иммунизация - профессор

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- В Алматы профессор медвуза объяснила необходимость ревакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ им. Асфендиярова Куляш Курманова считает, что необходимо ускорить вакцинацию населения против коронавируса, в том числе подростков.

«В связи с появлением новых более заразных штаммов SARS-CoV-2 необходимо, чтобы привилось как можно больше горожан, в том числе несовершеннолетних», - говорит профессор.

К. Курманова считает, что накоплено достаточно данных касательно вакцинации детей, беременных и кормящих женщин. Поэтому оснований переживать или сомневаться в безопасности препарата «Комирнати» компании Pfizer нет.

При этом профессор напомнила, что даже после перехода города в «зеленую» зону необходимо продолжать соблюдать меры безопасности, особенно сейчас в период роста заболеваемости ОРВИ.

К. Курманова уверена, что пандемия коронавируса придет к концу, когда станет управляемой. А это возможно только при коллективной вакцинации и последующей ревакцинации.

«Необходимо пройти ревакцинацию через 6 или 9 месяцев после первого курса вакцинации. Уровень антител постепенно снижается, а бустерная вакцина способствует более выраженному их образованию за счёт включения клеточного иммунитета, который сохраняется длительное время», - рекомендует профессор.

Она напомнила, что пандемия коронавируса пока продолжается, и остается вероятность новых волн инфекции. Поэтому так необходима массовая иммунизация.