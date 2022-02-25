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    Необходим запуск новой платформы для переговоров между Россией и Украиной, считает эксперт

    25 Февраля 2022, 21:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – События в Украине уже влияют на экономическую ситуацию в нашей стране. Об этом заявил научный сотрудник Отдела международных исследований КИСИ при Президенте РК Алишер Абдрешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «События в Украине на данный момент уже влияют на экономическую ситуацию в нашей стране. Это ощущается в первую очередь на валютном рынке. Что касается политических аспектов, то здесь сложно прогнозировать, как будут развиваться события, так как ситуация меняется каждый день», - сказал Алишер Абдрешев в беседе с корреспондентом агентства.

    Эксперт добавил, что Казахстан сохраняет крепкие, дружественные отношения с обоими государствами.

    «И в данной связи единственным верным вариантом разрешения конфликта является мирный, дипломатический процесс. Многолетние Минские переговоры, к сожалению, не оправдали себя. И в нынешний ситуации видится запуск новой платформы, в рамках которой представители России и Украины, сохраняя холодные головы, достигнут консенсуса по стратегическим вопросам», - считает Алишер Абдрешев.

    Ранее главный научный сотрудник КИСИ Вячеслав Додонов прокомментировал вопрос влияния на казахстанскую экономику событий в Украине и наложения санкций на РФ.

    «Всех интересуют последствия этих событий для экономики Казахстана. В настоящее время сложно сказать, какими будут конкретные санкции против России, потому что они еще в процессе разработки, введения. Кроме того, они вводятся разными пакетами и в несколько этапов. Поэтому сейчас сложно сказать, каким образом эти санкции будут ограничивать возможность сотрудничества третьих стран с Россией. Это ключевой момент, по которому у Казахстана могут быть какие-либо последствия», - отметил Вячеслав Додонов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Россия Украина Политика
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