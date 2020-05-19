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    Необходим план поэтапного снятия всех ограничений после пандемии – Президент Казахстана

    19 Мая 2020, 17:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудничество по линии ЕАЭС мы рассматриваем как ключевой элемент в восстановлении экономики. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудничество по линии ЕАЭС в данных условиях мы рассматриваем как приоритетное направление и ключевой элемент в восстановлении экономики. Как вы знаете, принят ряд мер, направленных на обеспечение продовольственной безопасности, обеспечение доступности диагностических и лекарственных средств, используемых в борьбе с коронавирусной инфекцией, подписано совместное заявление, направленное на развитие взаимодействия в сфере здравоохранения и борьбы с пандемией», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства подчеркнул, что парламент Узбекистана на днях принял очень важное решение о вступлении страны в качестве наблюдателя в ЕАЭС.

    «Полагаю, что мы должны приветствовать это решение. Вместе с тем, предлагаю обратить внимание на ряд аспектов, решение которых может выступить катализатором посткризисного развития. Важно максимально содействовать сохранению и наращиванию объемов взаимной торговли, обеспечивать диверсификацию ее номенклатуры и баланс. Необходим план поэтапного снятия всех ограничений и барьеров, которые возникли во время пандемии. Наши ведомства в сере здравоохранения, санитарного, ветеринарного и иных видов контроля, должны учесть уроки кризиса и предложить действенные механизмы взаимодействия, обеспечивающие с одной стороны, безопасность наших граждан, с другой – безбарьерное движение товаров. Как в борьбе с пандемией, так и при последующем снятии ограничений важна слаженная работа транспортных властей, санитарных служб, пограничных ведомств», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана ЕАЭС
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