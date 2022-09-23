Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Необеспеченность доступа к информации о свободных земельных участках отмечают в столице

    23 Сентября 2022, 16:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане архитектурно-строительную деятельность регулируют свыше 2,5 тыс. различных документов. Об этом заявил директор Палаты предпринимателей города Астаны Бейсен Жолболдиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане архитектурно-строительную деятельность регулируют свыше 2,5 тыс. различных документов. Правительству поручено принять концептуально новый документ – Градостроительный кодекс. Я очень надеюсь, что сегодняшнее заседание придаст импульс для разрешения уже накопившихся системных проблем и все необходимые изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие стройиндустрию, будут учтены в Градостроительном кодексе», - сказал Бейсен Жолболдиев в ходе встречи бизнес-сообщества города с депутатами Сената по вопросам строительной отрасли.

    Вместе с тем в столичной палате предпринимателей назвали основные проблемы с которыми сталкивается сегодня каждый строитель. В первую очередь, это удорожание стоимости проектов строительства, финансируемых за счет средств бюджета, в период реализации. Зачастую о тсутствуют денежные средства, необходимые для дофинансирования проектов строительства, по которым проводится процедура корректировки. Проблемой также является н аличие конфликта интересов между собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах. Вызывает озабоченность н еобеспеченность свободного доступа бизнеса к информации о свободных земельных участках, утвержденных генеральных планах, планах детальной планировки.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Бизнес Астана Строительство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Астана в дыму: как защитить себя от смога
    Врач-гинеколог Гульбарам Башарова: Вся жизнь врача – борьба за человеческую жизнь
    Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    4 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    5 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной