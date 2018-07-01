Ненужные справки требовали в спецЦОНе Павлодарской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Павлодарской области совместно с представителями общественности провел общественный контроль методом «тайный покупатель» в Специализированном центре обслуживания населения по Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного ДАГСПК.

«Тайным покупателем» была получена государственная услуга «Государственная регистрация и учет отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства» или, проще говоря, «Снятие с учета автомобиля и дальнейшая его постановка на учет».

Вместо положенных 20 минут «тайный покупатель» прождал 1,5 часа. Кроме того, из-за отсутствия в техпаспорте отметки об объеме двигателя автомобиля оператор дополнительно запросила некую «справку с сертификационного центра», пояснив, что в ней должны быть указаны мощность двигателя и лошадиные силы.

«Покупателю», после томительного ожидания пришлось ехать в указанный сертификационный центр за получением справки, которая без проблем выдается за 1 тыс тенге и без проверки самого автомобиля. По истечении почти 2 часов ожидания и беготни по городу снова талон электронной очереди и снова ожидание в течение 2 часов! В конце рабочего дня, точнее ближе к 17.00 часам, наконец-то удается снять с учета автомобиль (согласно стандарту и правилам - 90 минут)», говорится в распространенном пресс-релизе.

Волокиту с ожиданием и походами за справкой сотрудники ЦОНа объясняют переходом на информационную систему, сведения в которую до введения новшеств по отсутствию необходимости осмотра транспортного средства, вносили сотрудники регистрационно-экзаменационного подразделения ДВД.

Но раньше подобных проблем и барьеров при получении этой услуги не возникало, подмечают в департаменте.

«Департаментом установлено, что, согласно стандарту государственной услуги, а также Правилам государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, утвержденными приказом министра внутренних дел с последними изменениями от 30.03.2018 года, истребование всех этих справок является незаконным», отмечается в сообщении.

В случае возникновения подобных ситуаций граждане могут обращаться в областные ДАГСПК, ДВД, а также в call-центр Государственной корпорации «Правительство для граждан» 1414.