Ненастоящая вакцина: в Минздраве прокомментировали рассылки в соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов прокомментировал рассылки в социальных сетях, якобы они прививаются ненастоящей вакциной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В социальных сетях комментарии о том, что это ненастоящая вакцина. Что Вы на это скажете?» - спросил журналист у Ерлана Киясова после того, как он получил вакцину против коронавируса.

«Вы сегодня все видели, при вас вскрывались эти коробки, из морозильной камеры вытаскивалась. При вас вскрывался этот флакон. Все вы видели и все вы наблюдали, что здесь никаких манипуляций посторонних не проводилось. Все в рамках действующих инструкций», - прокомментировал Ерлан Киясов.

«Я думаю, что вам (журналистам) необходимо доводить информацию, что мы максимально правдивы», - добавил главный государственный санитарный врач Казахстана.

Напомним, сегодня главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов вместе с вице-министром здравоохранения РК Ажар Ганият получил вакцину против коронавируса «Спутник V» российского производства.

В ходе получения вакцины против коронавируса главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов рассказал журналистам о том, как он себя чувствует и как проходит эта процедура. Вторая доза, по его словам, осуществляется через 21 день после получения первой дозы.

Также главный государственный санитарный врач Казахстана сообщил о том, что после получения первой дозы вакцины на карантин уходить не будет . В этом нет необходимости, пояснил Ерлан Киясов.

В целом, по его словам, «если мы создадим иммунную прослойку населения, хотя бы выше 50%, мы сможем наконец-то вернуться к нормальному социуму без ограничений, без карантинов, без локдаунов».



