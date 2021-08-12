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    Немецкое издательство опубликовало органную музыку казахстанского композитора

    12 Августа 2021, 04:45

    БЕРЛИН. ХАБАР - КАЗИНФОРМ - Престижное музыкальное издательство Verlag Neue Musik в Германии опубликовало произведения молодого казахстанского композитора, передает корреспондент «Хабар 24».

    Партитура для органа, написанная Рахат-би Абдысагином, будет доступна во всех крупнейших немецких музыкальных магазинах. Кроме того, один экземпляр будет передан в Национальную библиотеку Германии. Также произведения Рахат-би отправят в консерватории и университеты, чтобы студенты при желании могли ознакомиться с творчеством нашего композитора.

    Отметим, издательство Verlag Neue Musik имеет богатую историю. Вот уже 60 лет оно выпускает произведения как признанных мировых классиков, так и молодых талантливых композиторов. С Рахат-би немцы сотрудничают не первый год. Музыкальное издательство уже выпускало его произведения для флейты и гитары.

    Произведения казахстанского композитора были неоднократно презентованы в лучших концертных залах Европы, США и Китая.

    «Наше издательство выпускает как классиков, к примеру, Бетховена, так и значимых современных композиторов Германии, Италии, Франции и Англии. Рахат-би Абдысагин – первый казахстанский композитор, с которым мы сотрудничаем. Его талант мы открыли для себя уже давно. Я лично с ним знаком. Когда я слушаю его музыку, то узнаю в произведениях уникальный стиль. У него свой собственный музыкальный язык. Помимо продаж мы передадим его работы доцентам консерваторий, чтобы они могли показать их студентам», прокомментировал шеф-редактор издательства Verlag Neue Musik Кристоф Таггатц.

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    Культура Германия
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