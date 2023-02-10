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    Немецкий пилотный проект для профилактики бытового насилия запустят в Казахстане

    10 Февраля 2023, 12:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице прошел организованный МВД совместно с Фондом Фридриха Эберта в Казахстане международный форум «Партнерство – инструмент профилактики бытового насилия». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В нем приняли участие представители государственных органов, научных кругов, неправительственных организаций, а также отечественные и зарубежные эксперты.

    «У нас как в подавляющем большинстве государств домашнее насилие остается острейшей проблемой. К сожалению, ни законодательные, ни организационные меры не обеспечат ее решение, пока мы не выясним корневые причины того, что побуждает человека мучать и избивать, и нередко убивать самых близких для него людей. Что способствует проявлению столь крайней жестокости и цинизма? Помимо очевидного комплекса социально-бытовых причин, есть и глубинная, касающаяся воспитания и семейных ценностей, психологическая атмосфера в семье. Обеспечение психологического здоровья молодого поколения – это стратегически важный фактор здоровья всей нации», - отметила заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева.

    Вопрос семейно-бытового насилия находится на особом контроле Главы государства и МВД. В прошлом году ведомством были выработаны законодательные изменения, такие как переход от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений, исключение возможности повторного примирения сторон, а также ужесточение административной и уголовной ответственности за насилие в быту. Законопроект уже находится на рассмотрении в Парламенте.

    Во время проведения форума был презентован международный инструмент оценки рисков среди бытового насилия ODARA, широко применяемый в Германии.

    «Немецкую систему используют многие передовые страны. Система ODARA направлена на профилактику. Семейные ссоры имеют во всем мире одинаковую первоначальную почву. Как в Германии, так и у нас не каждая женщина хочет развода, но хочет коррекцию поведения своего супруга или домочадца. Эта система поможет выявить, кто подлежит воспитанию, профилактике, и в отношении кого надо принимать жесткие меры», – разъяснил министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

    Немецкий пилотный проект по защите прав женщин запустят в трех городах нашей страны – Астане, Алматы и Павлодаре.

    «Если этим вопросом будет заниматься только полиция, это будет неэффективно. Сегодня об этом говорилось неоднократно. И я могу подтвердить из нашего немецкого опыта. Если мы хотим иметь хорошие успехи, очень важно межведомственное сотрудничество. И поэтому уже в 90-ые годы у нас работало межведомственное взаимодействие, оно развивается и по сей день. Это позволяет нам прибегать к различным методам интервенции. Вы видите, какие институции и какие НПО работают с нами, когда мы говорим об интервенции в системе семьи», – отметила главный комиссар полицейской службы города Ландау (Германия) Барбара Эмрих.

    Кроме того, на форуме были озвучены различные проблемные вопросы в сфере семейно-бытовых отношений. Участники обменялись мнениями и изучили опыт зарубежных гостей.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Германия Видео МВД РК Общество
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