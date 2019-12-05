Немецкий бизнес проявляет большой интерес к региону - Представительство Германской экономики в ЦА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Визит Касым-Жомарта Токаева в Гермнию положительно скажется на динамике двусторонних взаимоотношений. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» заявила главный проектный менеджер Представительства Германской экономики в Центральной Азии Асель Турысбекова.

«Визит Касым-Жомарта Токаева в Германию положительно скажется на динамике двусторонних взаимоотношений с учетом того, что Казахстан может напомнить еще раз о себе, то есть о том, что он является стратегически важным партнером Германии в Центральной Азии. Исторически сложилось так, что когда немецкий или другой европейский бизнес заходил на рынок Центральной Азии, он всегда базировался в Казахстане и после определенного времени выходил на соседние рынки», - сказала Асель Турысбекова.

По ее словам, это позволяло европейскому бизнесу твердо закрепиться в регионе.

«Соответственно, это позволило многим немецким компаниям здесь хорошенько обосноваться. Учитывая, что сейчас очень интересная ситуация складывается с Узбекистаном и границы открылись, возрос интерес к этой стране, в том числе немецкий бизнес сейчас проявляет больший интерес к Казахстану и региону. В этом смысле этот визит мог бы помочь закрепить нашу позицию еще раз и сказать о том, что мы будем еще больше и лучше сотрудничать между собой, чтобы развивать новые отношения и поддерживать старые», - добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5-6 декабря совершит официальный визит в Федеративную Республику Германия.

Фото: mail.kz