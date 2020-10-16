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    Немецкие ученые определили группу крови с наибольшим риском заболевания COVID-19

    16 Октября 2020, 07:29

    БЕРЛИН. DEUTSCHE WELLE - КАЗИНФОРМ - Ученые провели два новых исследования, которые показали связь между COVID-19 и группой крови, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Группа немецких и норвежских ученых увидела связь между тяжестью протекания заболевания и группой крови пациентов. Результаты их первого исследования были опубликованы еще 17 июня в издании New England Journal of Medicine и выглядели впечатляюще. Два последующих исследования подтвердили выводы ученых.

    Ученые исследовали 1610 пациентов с COVID-19 из Италии и Испании, причем общим у них было тяжелое течение болезни, в некоторых случаях закончившееся летальным исходом. Изучению подверглись их молекулы ДНК. Выяснилось, что у людей с II группой крови - по современной классификации ее также называют группой крови A - риск тяжелого течения COVID-19 существенно выше. А именно, вдвое, по сравнению с людьми с I группой крови (группой крови 0, по современной классификации).

    В Германии вторую группу крови имеют около 43% населения. Что же касается счастливчиков с первой группой крови, то новые данные вовсе не указывают на их иммунитет перед коронавирусом - они всего лишь означают, что опасность переболеть COVID-19 в тяжелой форме у них наименьшая. Кстати, именно донорская кровь I группы является универсальной, подходящей всем реципиентам, вне зависимости от их группы крови. Кровь I группы имеет в Германии 41% населения.

    Остальные две группы крови - III и IV или по современной классификации группы B и AB - имеют в ФРГ соответственно 11% и 5% жителей страны. Пациенты с этими двумя группами, инфицированные коронавирусом, не показывают четкой тенденции в протекании COVID-19.

    14 октября в специализированном издании Blood Advances были опубликованы результаты еще двух исследований, которые подтвердили выводы немецких и норвежских ученых о том, что у людей с I группой крови в случае заражения коронавирусом, болезнь протекает в более легкой форме. Узнать причину этого сейчас пытаются ученые Медицинского университета Граца.

    Результаты этих исследований будут иметь значительные последствия для выработки методики лечения атипичной пневмонии, вызываемой SARS-CoV-2, и не только ее. Схожие наблюдения о влиянии группы крови на ход болезни имеются и в отношении других заболеваний. Например, замечено, что люди с первой группой крови крайне редко заболевают тяжелыми формами малярии. Есть и обратные примеры: люди со второй группой крови более спокойно переносят заболевание чумой.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Наука Здравоохранение Германия
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