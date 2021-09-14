Немецкие компании продолжают активно инвестировать в экономику Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопросы двустороннего сотрудничества в сфере новых технологий и ноу-хау были рассмотрены в ходе очередного 32-го заседания Берлинского Евразийского клуба (БЕК) в г.Нур-Султане. Мероприятие организовано при поддержке Министерства иностранных дел РК и Восточного комитета германской экономики (ВКГЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Участие в заседании клуба в гибридном формате приняли представители более 60 немецких компаний, включая такие крупные, как Linde, Volkswagen, Deutsche Bank, Deutsche Bahn, Svevind, Becker Mining, Redpath Deilmann и др.

В ходе приветственной речи Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди подчеркнул, что привлечение инвестиций в модернизацию казахстанской экономики является одним из приоритетов Правительства РК, и информировал участников о принимаемых мерах по улучшению инвестиционного климата и новых инструментах поддержки для потенциальных инвесторов. Было также отмечено, что несмотря на пандемию, немецкие компании продолжают активно инвестировать в экономику Казахстана, и по итогам 2020 года и 1 квартала 2021 года объем инвестиций из Германии составил более 320 млн долл. США.

Германские спикеры в свою очередь дали положительную оценку темпам развития цифровых технологий в Казахстане и выразили заинтересованность в реализации совместных проектов, в том числе по производству «зеленого» водорода, строительству энергетических объектов, переработки отходов сельского хозяйства, а также проектов в горно-металлургического комплексе.

На полях мероприятия также состоялся ряд двусторонних встреч с немецкими компаниями, в ходе которых обсуждены конкретные вопросы сотрудничества и реализации новых инвестиционных проектов.

Напомним, Берлинский Евразийский клуб был учрежден в 2012 году в по инициативе Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева и бывшего вице-канцлера, министра иностранных дел ФРГ Ханса-Дитриха Геншера. БЕК выступает в качестве неформальной диалоговой платформы, открытой для участия представителей государственных органов, бизнеса, экспертов и практиков ФРГ и других стран Европы для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия в различных сферах экономики.