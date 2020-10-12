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    Немецкая полиция подменила 50 кг кокаина на муку

    12 Октября 2020, 17:01

    ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Двое мужчин, граждане Албании и Греции, были приговорены норвежским судом, соответственно, к шести с половиной и пяти с половиной годам лишения свободы за распространение крупной партии наркотиков. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    50 килограммов кокаина они переправили в банановом контейнере из Эквадора в Норвегию. На пути в Скандинавию крупную партию наркотиков обнаружили в Германии, где затем немецкие полицейские подменили кокаин на картофельную муку, а заодно предупредили

    своих норвежских коллег.

    Ничего не подозревающие наркодилеры получили пакеты в грузовом порту Осло, и уехали на велосипедах, где их чуть позже задержала полиция в центре города.

    После задержания неудавшиеся наркодилеры дали признательные показания, поэтому получили меньшее наказание.

    Автор:

    Ильяс Омаров

    Германия
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