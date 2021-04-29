Немецкая компания находится на заключительном этапе разработки вакцины от КВИ для детей старше 12 лет

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор немецкой биотехнологической компании «BioNTech» Угур Шахин сообщил, что компания находится на заключительном этапе подготовки вакцины от COVID-19 для детей старше 12 лет, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В интервью немецким СМИ ученый отметил, что разрабатываемая вакцина может быть доступна для детей в возрасте от 12 до 15 лет в Европе уже в июне текущего года. В настоящее время ведется подготовка заявки для одобрения препарата в Европейском агентстве по медицинским препаратам.

«Оценка регулирующего органа ЕС занимает в среднем от четырех до шести недель», - сказал У. Шахин.

По мнению немецких ученых, вакцинация детей рассматривается как следующий важный шаг в достижении коллективного иммунитета и прекращении пандемии COVID-19.

Вакцинация детей старшего возраста до начала следующего учебного года также снизит давление на родителей, сталкивающихся с неудобствами домашнего обучения своих детей.

«Очень важно дать детям возможность вернуться к нормальной школьной жизни и позволить им встретиться с семьей и друзьями», - сказал У. Шахин.

Биотехнологическая компания «BioNTech» и ее партнер «Pfizer» уже подали заявку на получение разрешения на вакцину для детей в возрасте от 12 до 15 лет в Соединенных Штатах.

Подростки старше 16 лет уже могут принимать вакцину с двумя инъекциями, которая доступна для взрослых.

В марте 2021 года производители объявили, что заключительная фаза клинических испытаний их вакцины для детей в возрасте от 12 до 15 лет показала, что она на 100% эффективна в профилактике заболевания.

Текущая версия вакцины Pfizer, используемой для взрослых, должна храниться при температуре минус 70 градусов по Цельсию. Тем не менее, компания Pfizer на прошлой неделе заявила, что планирует новую версию вакцины «Comirnaty», которая может храниться в стандартной морозильной камере.



