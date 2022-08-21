Немцы придумали, как бороться с жарой и засухой

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Засуха и невыносимая жара, - мощь потепления климата ощутили в Европе повсюду. Прогнозы радуют мало, и уже сегодня в Германии работают над проектами для комфортной будущей жизни в меняющемся климате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Доступная питьевая вода - главное условие для выживания в раскаленном городе. Правительство Германии планирует увеличить число питьевых фонтанчиков по всей стране, и уже готов проект закона, по которому коммунальные власти будут обязаны предоставить гражданам бесплатные источники питьевой воды. Например, в Берлине с апреля по октябрь уже сейчас работают 203 питьевых фонтанчика.

«Принимая меры сегодня, города внесут важный вклад в защиту здоровья граждан - подчеркнула министр окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей ФРГ Штеффи Лемке (Steffi Lemke). - Сухое и жаркое лето в этом году - доказательство того, что аномальные температуры в Германии - больше не редкость».

Законопроектом устанавливается, что питьевые источники должны быть размещены там, где это технически возможно. Это приветствует Юлиан Фишер (Julian Fischer) из неправительственной экологической группы «A Tip: Tap». «Водопроводная вода в Германии - отличного качества. Жаль, что люди покупают воду в бутылках, которые потом выбрасывают, отчего только растет количество отходов», - сокрушается он. Поэтому компания «A Tip: Tap» реализует программу Refill, которая предоставляет гражданам бесплатный доступ к водопроводной воде в участвующих в акции магазинах, кафе и аптеках.

Городская архитектура в новых условиях

В жару особенно тяжело находиться в «бетонных джунглях», поэтому в мире набирает популярность озеленения не только улиц, но и фасадов зданий. Самый большой зеленый фасад Европы находится в немецком Дюссельдорфе. Его спроектировал архитектор Кристоф Ингенховен (Christoph Ingenhoven) для охлаждения здания в летние дни. Пережить первое жаркое лето 27-метровой стене из растений помогал ландшафтный дизайнер Мартин Бельц (Martin Belz). «Листья удерживают влагу и испаряют ее в жару. Такая защита - получше любого зонтика!», - говорит он.

Внимание градостроителей привлекают и «ловцы ветра». Это башни, известные со времен расцвета персидской архитектуры, с открытыми окнами и высотой до пяти метров, которые располагают на крышах зданий так, чтобы «ловить» свежий воздух и направлять его внутрь здания, при этом выпуская теплый наружу. Принцип вполне можно использовать и при строительстве современных зданий.

Пассивное охлаждение домов путем естественной циркуляции воздуха и рассеивания тепла устраняет необходимость в установке кондиционеров и практически не требует энергозатрат. Кроме того, этот подход поможет избежать развития зависимости от кондиционеров и образования «тепловых островов» в черте городов - когда разница температур между городом и соседней сельской местностью может достигать 10-15 градусов.

Помощь городским жителям

В Берлине при финансировании городских властей стартовал проект «Hitzehilfe» («Помощь в жару») - речь об оказании помощи бездомным жителям столицы. Пилотный проект в районе Шёнеберг (Schöneberg) в течение дня предлагает нуждающимся место для сна и отдыха с возможностью принять освежающий душ, подкрепиться и постирать.