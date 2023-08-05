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    Нелегалов из Африки выявили в Алматы

    5 Августа 2023, 03:33

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Нелегалов из Африки выявили полицейские Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Только за текущую неделю на территории города выявлены 11 граждан стран Африки, которые своевременно не выехали и проживали в РК незаконно. Постановлением Специализированного межрайонного административного суда города Алматы они выдворены за пределы Республики Казахстан.

    «Вместе с тем, следует отметить, что в ходе проведения профилактических мероприятий к административной ответственности привлечены 10 граждан стран дальнего зарубежья и 137 из ближнего зарубежья, которые нарушили казахстанское законодательство в сфере миграции населения. 23 иностранных гражданина депортированы за пределы государства. В приемник-распределитель водворены 52 иностранца без документов», – сообщил начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматы Борьба с преступностью Африка
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