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    Нелегальных таксистов будут выявлять через «Автоураган» в Акмолинской области

    6 Августа 2023, 09:24

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Теперь в Акмолинской области полицейские будут выявлять нелегальных таксистов с помощью системы «Автоураган». Как именно это будет осуществляться, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

    На сегодняшний день в регионе проходят рейды по выявлению нелегальных перевозчиков.

    «Несмотря на принимаемые меры в Акмолинской области, с начала года на трассах междугороднего значения совершено 14 ДТП с участием водителей, осуществляющих нелегальные перевозки пассажиров междугороднего значения. В них погибли более 10 человек. Все водители относятся к нелегальным таксистам. Всем известно, что общественный транспорт, в том числе микроавтобусы на автовокзалах, проходят техническую диагностику, имеют страховку, а сами водители проходят медицинское обследование. В свою очередь, частные извозчики, напротив, пренебрегают этими требованиями», - поделились в ведомстве.

    Всего в Акмолинской области работают 35 комплексов «Автоураган». Среди них девять установлены на трассах междугороднего значения (Астана-Кокшетау, Астана-Атбасар, Кокшетау-Атбасар). Акмолинские полицейские планируют до начала следующего года усовершенствовать данный комплекс так, чтобы иметь возможность выявлять потенциальных таксистов-нарушителей – то есть водителей, занимающихся незаконным междугородним частным пассажирским извозом.

    «Приложение «Қорғау» будет анализировать информацию, поступающую из системы «Автоураган», на предмет выезда автомобиля на трассу дважды или более раз в течение суток и направлять уведомление на планшет находящегося вблизи автопатруля. Также приложение будет анализировать и искать автотранспорт, который ежедневно выезжает на трассу», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Транспорт
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