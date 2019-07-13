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    Нелегальные мигранты штурмовали Пантеон в центре Парижа

    13 Июля 2019, 00:15

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сотни нелегальных мигрантов, которые называют себя «чёрными жилетами», штурмовали усыпальницу выдающихся людей Франции - Пантеон в центре Парижа, требуя права остаться в стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Поданным полиции, от 200 до 300 протестующих, в основном из Западной Африки,смогли попасть в архитектурно-исторический памятник, где похороненынациональные герои, включая Вольтера и Виктора Гюго.

    «Мыостанемся здесь до тех пор, пока последний из нас не получит документы», -говорится в листовке, которую распространяли организаторы.

    Молодыелюди, маршируя вокруг Пантеона, скандировали: «Чёрные жилеты», что являетсяотсылкой к недавним антиправительственным протестам «жёлтыхжилетов».

    Около50-60 правоохранителей забаррикадировали доступ к месту проведения протеста,который проходил мирно. После этого демонстрантов группами вывели из зданияПантеона.

    Фото: tass.ru

    Автор:

    Almas Zheksenbekov

    Происшествия Франция Общество
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