Нелегальные мигранты штурмовали Пантеон в центре Парижа

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сотни нелегальных мигрантов, которые называют себя «чёрными жилетами», штурмовали усыпальницу выдающихся людей Франции - Пантеон в центре Парижа, требуя права остаться в стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Поданным полиции, от 200 до 300 протестующих, в основном из Западной Африки,смогли попасть в архитектурно-исторический памятник, где похороненынациональные герои, включая Вольтера и Виктора Гюго.

«Мыостанемся здесь до тех пор, пока последний из нас не получит документы», -говорится в листовке, которую распространяли организаторы.

Молодыелюди, маршируя вокруг Пантеона, скандировали: «Чёрные жилеты», что являетсяотсылкой к недавним антиправительственным протестам «жёлтыхжилетов».

Около50-60 правоохранителей забаррикадировали доступ к месту проведения протеста,который проходил мирно. После этого демонстрантов группами вывели из зданияПантеона.

Фото: tass.ru