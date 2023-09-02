Нелегальную табачную продукцию на 67 млн тенге выявили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе рейдовых мероприятий Департамента государственных доходов по Атырауской области выявлено 96 069 пачек нелегальных табачных изделий на сумму 67 178 454 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Предприятие осуществляло деятельность без регистрации в качестве оптового реализатора табачных изделий в органах государственных доходов. На сегодня составлен акт налоговой тематической проверки. По итогам материалы проверок будут переданы в суд для принятия процессуального решения.