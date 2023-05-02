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    Нелегальную партию урана на 2 миллиона долларов задержали в Грузии

    2 Мая 2023, 09:29

    ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в порту Поти обнаружен контейнер с ураном на 2 миллиона долларов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.

    Мужчина, который пытался вывезти уран, задержан. Ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы. Стало известно имя жителя Грузии, задержанного Службой госбезопасности в районе Поти по обвинению в хранении и транспортировке радиоактивного вещества.

    По информации IPN, это Илиа Белкания, 52 года, из города Чхороцку на западе Грузии.

    «Согласно заключению радиологической экспертизы, вещество, изъятое при обыске, содержит радиоактивное вещество уран и относится к категории ядерных материалов», – говорится в сообщении СГБ.

    Расследование ведется по части первой статьи 230 Уголовного кодекса Грузии, «незаконное обращение с радиоактивными веществами». Распространены кадры задержания.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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