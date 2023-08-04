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    Нелегальную партию табачных изделий на 7 млн тенге выявили в Астане

    4 Августа 2023, 15:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Департамента государственных доходов по г. Астане в ходе проведения рейдовых выездных мероприятий в столице выявлены 5 360 табачных изделий без средств идентификаций (акцизных марок), таких как вейп, табак для кальяна, электронные сигареты и т.д. Общая сумма составила 7 841 500 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД Минфина РК.

    Вместе с тем в отношении нарушителей составлены материалы по статье 283 КоАП РК нарушение правил маркировки (перемаркировки) табачных изделий средствами идентификации.

    Материалы проверок переданы в суд для принятия процессуального решения.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Бизнес Минфин РК
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