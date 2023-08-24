Нелегальную оптовую продажу вейпов на сумму свыше 80 млн тенге пресекли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Деятельность нелегальной оптовой продажи электронных сигарет (вейпов), в значительном размере пресечена департаментом АФМ по Алматы при координации прокуратуры города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.



При проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории южного мегаполиса установлены торговые и складские помещения по нелегальной оптовой продаже электронных сигарет.

«В ходе обыска обнаружено и изъято более 55 тысяч электронных сигарет на общую сумму свыше 80 млн тенге. В настоящее время начато досудебное расследование.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит», - сообщил официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.

Он также обратился к родителям и напоминаем, что согласно заключениям ученых, употребление вейпов негативно сказывается на здоровом развитии подростков, оказывая пагубное влияние на память, концентрацию, самоконтроль и способность к обучению.

«Убедильно просим родителей обратить внимание на поведение вашего ребенка, его состояние здоровья и покупки, которые он совершает», - добавил официальный представитель АФМ.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Напомним, в Казахстане вейпы хотят полностью запретить.