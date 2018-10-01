Нелегально находящимся в Корее казахстанцам предложили добровольно покинуть страну

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гражданам Казахстана, нелегально находящимся в Южной Корее, предложили добровольно и без негативных последствий покинуть страну, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительство Республики Корея объявило о введении режима «зеленый коридор» с 1 октября 2018 года по 31 марта 2019 года для иностранных граждан, нелегально находящихся в Корее. Таким образом, те лица, которые в данный момент находятся в Корее свыше 30 дней без соответствующей визы или разрешения на работу, имеют возможность в течение ближайших шести месяцев беспрепятственно вернуться на родину. К ним не будут применяться штрафные санкции и устанавливаться запрет на последующий въезд в будущем», - сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

По его словам, после добровольного выезда и последующего получения визы в посольстве Кореи в Астане и консульстве Алматы можно будет беспрепятственно вновь ехать в Корею уже на законной основе.

«Гражданам Казахстана для добровольного выезда из Южной Кореи необходимо в указанный период явиться в представительства миграционной службы международных аэропортов страны с прямым билетом в Казахстан, действующим паспортом или свидетельство на возвращение», - проинформировал он.

В МИД предупредили, что с начала октября 2018 года иммиграционные власти Кореи совместно с полицией начали проводить усиленные рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Задержанные в ходе такого рейда не будут считаться добровольно изъявившими желание покинуть страну. Напротив, к ним будут применяться все меры, как нарушителям закона.

«Это штраф до 20 млн корейских вон (около 6,5 млн тенге) с дальнейшей депортацией и запретом на въезд сроком до 10 лет. Призываем граждан Казахстана, находящихся на территории Кореи нелегально, воспользоваться возможностью и добровольно выехать на родину. Призываем граждан Казахстана, выезжающих за рубеж, уважать законы и порядки установленных в государствах, а в случае ЧС обращаться в загранучреждения Казахстана, в случае их отсутствия - в МИД в Астане», - резюмировал он.

По информации МИД, за период с 1 января 2018 года по 31 августа в Корею прибыло 38 575 граждан Казахстана. По состоянию на июль 2018 года - 19 011 человек зарегистрированы официально, 11 561 человек является нелегальным иммигрантом.

«Ежегодно количество уезжающих в Южную Корею стремительно растет. Большинство граждан уезжают в Корею на работу, а также лечение и туризм. Граждане испытывают трудности с трудоустройством, наличием достаточных финансовых средств, многие остаются обманутыми непорядочными компаниями и черными брокерами, а также различные трудности по причине отсутствия знания языка. Незаконным трудовым мигрантам невозможно оформить медицинское страхование, и гражданам приходиться оплачивать дорогостоящий прием у врачей самостоятельно. Прибывающие в Республику Корея на работу плохо осведомлены о безвизовом режиме между двумя странами и действующем иммиграционном законодательстве страны пребывания. Тем самым, рискуя быть депортированными после регулярных рейдов полиции», - проинформировали в МИД.

Информацию для граждан РК, выезжающих в Республику Корея, можно прочитать здесь.