Нелегальная миграция бьет рекорды в Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - По данным Министерства обороны Великобритании, число нелегалов, прибывающих в страну через Ла-Манш, превысило 40 тысяч человек с начала года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Только в субботу их прибыло около тысячи. Рискуя жизнью на 22 небольших лодках (972 человека) мигранты пересекли пролив, чтобы достичь берегов Соединенного королевства.

Среди них преимущественно албанцы, иранцы и афганцы.

Ситуация всерьез беспокоит нынешнее правительство. Ведь Тори ставили главным приоритетом после «Брексита» - решение миграционной проблемы.

Однако цифры показывают обратное. В прошлом году число мигрантов также было рекордным. Тогда количество нелегалов составило почти 29 тысяч. В этом году их почти на треть больше.

Тема нелегальной миграции - предмет напряженных отношений с Парижем. В пятницу обе страны объявили о прогрессе в поиске нового решения по миграционному вопросу. Соединенное Королевство собирается выделить Франции 91 миллион евро на усиление контроля береговой линии.

В начале ноября глава МВД Великобритании Суэлла Браверман назвала нелегальную миграцию «вторжением на южное побережье», что вызвало полемику в стране.

Фото: ru.euronews.com



