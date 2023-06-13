Нельзя возложить тушение пожаров только на одно ведомство – Канат Ешмуханбетов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Неправильным решением было передать тушение лесных пожаров Министерству по чрезвычайным ситуациям. Такое мнение высказал председатель Астанинского городского филиала Совета ветеранов при МЧС РК Канат Ешмуханбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Неправильным решением было передать тушение лесных пожаров Министерству по чрезвычайным ситуациям. Для этого требуется общий план. Я уже 20 лет на пенсии. Было время, когда мы занимались только пожарами. А сейчас все происшествия – дорожные аварии, пожары, поисковые работы на водах, промышленная безопасность – все в ведении одного министерства. Нельзя все возложить на одно ведомство. Независимо от их полномочий, этот вопрос требует изучения. Можно начать с принятия пилотного проекта. Затем, при наличии положительных результатов, можно будет принять решение о соответствующих функциях. Сейчас еще рано. Если сейчас передавать полномочия, работа не будет эффективной», – сказал Канат Ешмуханбетов.

Он также отметил, что в области Абай пожаротушительные работы проводятся систематически.

«Когда возникает пожар, необходимо облететь территорию на вертолете. Важно знать силу и направление ветра. Я считаю, что этот этап работы не был должным образом выполнен. Без понимания того, в каком направлении развивается пожар, будет неправильным направлять людей. Теперь уже даже бессмысленно. На месте происшествия необходимо создавать оперативный штаб, осуществлять облет местности на вертолете и принимать оперативные решения. Наше население такое: если ничего не происходит, они не осознают опасности. В прошлом году произошел крупный пожар в Костанайской области. В этом году в области Абай. Все это связано с неправильной организацией работы» – сказал спикер.

Канат Ешмуханбетов также считает, что необходимо усилить работу по контролю за пожарной безопасностью лесов. По его словам, следует предупреждать пожары, а не ожидать их возникновения.

«В основном я работал в период Советской власти. Тогда существовала специальная организация, которая следила за пожарной безопасностью. Им было поручено облагораживать леса и предпринимать меры по предотвращению пожаров. Сейчас эта ответственность ложится на бизнес. Ранее не существовало таких ограничений, и контроль был строгим. Поэтому необходимо усилить контроль за пожарной безопасностью. Например, в европейских странах существуют специальные органы, следящие за пожарной безопасностью в лесах. Нам также стоит заняться этим. Одно МЧС не может справиться со всеми задачами. Например, в США и Австралии возникают лесные пожары, но у них есть четкий алгоритм», – заявил ветеран отрасли.

По его словам, важно разместить вертолеты, необходимые для тушения пожаров, вблизи лесных участков. Также необходимо определить водоемы, из которых можно будет брать воду при возникновении чрезвычайных ситуаций.