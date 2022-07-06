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    Нельзя уповать только на бюджет – Алтай Кульгинов

    6 Июля 2022, 10:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С какими достижениями ко Дню города подошли в Нур-Султане, какие новые объекты планируются к сдаче, что еще предстоит сделать для комфортного проживания населения, какие ветхие дома будут снесены, какие улицы отремонтированы и какие сюрпризы готовятся для горожан к этому празднику, сообщил в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» аким города Алтай Кульгинов.

    - Алтай Сейдирович, какими достижениями сегодня может похвастаться столица в канун очередного Дня города?

    - Спасибо за вопрос. Любое достижение – это системная планомерная работа всего госаппарата. В данном вопросе хотел бы остановиться на социальных направлениях: строительстве доступного льготного жилья, учебных заведений и др.

    По поручению Главы государства значительно увеличен объем строительства социального жилья. К примеру, если в 2018 году было построено 1100 квартир, в 2019 – 2900 квартир, то в 2020 году уже 7 тыс. социальных квартир. В прошлом году данную планку довели до 10 тыс. квартир. Планку по объему строительства необходимо будет сохранять. Также есть другие различные жилищные программы, в том числе для молодежи.

    Но нельзя уповать только на бюджет, в строительство жилья мы также привлекаем частные инвестиции. К примеру, запустили еще один механизм – через СПК мы выделяем землю бизнесу, помогаем им, они в свою очередь часть квартир предоставляют по льготной цене для очередников. Также максимально задействована строительная индустрия: наши домостроительные комбинаты, заводы по выпуску железобетонных изделий кирпичные заводы и др.

    Теперь что касается школ. Количество школьников растет ежегодно. Только за последние 10 лет количество школьников выросло более чем в 3 раза. Если в мае выпускается порядка 8,5 тыс. школьников, то в первый класс приходят 25 тыс. учащихся. Все это говорит о том, что необходимо строить учебные заведения. Для того чтобы постепенно снижать количество перегруженных школ, в столице необходимо ежегодно строить не менее 10 учебных заведений.

    За 3 года мы построили 34 школы на 70 тыс. ученических мест. В этом году создадим еще более 20 тыс. ученических мест. Учитывая потребность в школах, в строительство мы также привлекаем частные средства.

    Также необходимо увеличивать количество медицинских объектов. За последние годы открыли свыше 30 объектов «Доктор у дома», также отремонтировали и дооснастили необходимым медоборудованием ряд медицинских учреждений. В каждом районе проектируем соцжилье, школы, медучреждения и другие необходимые социальные объекты.

    - С Вашим приходом сдвинулся и нашел решение вопрос с проблемными объектами долевого строительства, который не могли решить долгие годы, как Вам это удалось, и нет ли угрозы повторения такой ситуации, ведь и на сегодня очень много объектов возводится в Нур-Султане с привлечением средств дольщиков?

    – Завершение долгостроев стоит на контроле у Главы государства. На лето 2019 года в городе насчитывалось свыше 16 тыс. семей-дольщиков, это более 150 многоквартирных жилых комплексов. На данный момент решена проблема 13 тыс. семей-дольщиков, это 90 МЖК. Теперь стоит вопрос по оставшимся 3 тыс. семьям. По ним часть вопросов мы решим в этом году, другую - планируем завершить в следующем году.

    На объектах долгостроях была разная ситуация: где-то был вырыт только котлован, где-то поднят каркас дома. Но, как я ранее говорил про ЖК «Территория комфорта-1», если бы такой дом достроили и ввели в эксплуатацию – он сложился бы как карточный домик. Так как застройщик использовал не ту марку бетона, не было стыков между этажами.

    Поэтому необходимо было провести техобследование долгостроев, финаудит, привести в порядок проектно-сметную документацию. Были факты и двойных-тройных продаж. Но по долгостроям есть пошаговый план мероприятий. Мы работаем над тем, чтобы завершить долгострои.

    Касательно вашего второго вопроса – по рискам появления новых дольщиков. Риски всегда есть. Перед тем как что-то покупать, особенно недвижимость, люди должны подойти к данному вопросу с ответственностью: изучить историю застройщика, посмотреть документы. Со стороны государства требования к застройщикам усилены: застройщик не сможет открыть продажу квартир, если у него нет достаточных средств на завершение объекта (в том числе, если не возведен каркас домов), также должна быть банковская гарантия, и третье – состояние самой компании. На официальных аккаунтах акимата и в СМИ мы на постоянной основе публикуем список недобросовестных застройщиков.

    - В столице есть ветхие дома и бараки, где все еще живут люди, понятно, что это вопрос не одного дня, как будет решаться этот вопрос? Сколько людей уже переехали в новые дома, какие работы будут проведены в ближайшее время в этом направлении?

    - Да, вы правы, есть ветхие аварийные дома. За последние три года из аварийных домов переселили почти 700 семей.

    В текущем году планируем переселить из ветхих аварийных домов еще более 300 семей. К примеру, встречались с жителями пятиэтажного общежития, расположенного по адресу Дукенулы, 21 (район Сарыарка). Мы его снесем. На маслихате поддержали, в план сноса включили. И таких домов не мало. Ведем системную работу по сносу, также ремонтируем дома по программе модернизации ЖКХ.

    - Также от горожан вопросы поступают по ремонту дорог? Сколько их будет отремонтировано в этом году?

    - В текущем году мы планируем построить и отремонтировать более 100 улиц. Акцент, как и в прошлые годы, делаем на правую часть города, жилые массивы, районы застроек. Также подъездные пути к социальным объектам. За последние годы отремонтировали более 300 улиц.

    - Как продвигается газификация столицы, в какие районы будет проведен газ уже в этом году?

    - Как вы знаете, газификация города благоприятно сказывается как на экологии города, так и на качестве проживания горожан. В городе полностью газифицировали два района - Сарыарка и Алматы. Для этого построили свыше 680 км газораспределительных сетей, подвели внутриквартальные сети. Доступ к газу получили 14 тыс. абонентов, более 6 тыс. абонентов получили техусловия, кроме того свыше 3,6 тыс. домов уже подключены к газу (свыше 25%).

    Летом приступили к строительству подводящего газопровода в оставшихся районах - Байконыр и Есиль. К примеру, это ЖМ Ильинка (Уркер), Ондирис, Пригородный, Тельман, мкрн «Family Village», «Garden Village» и др. Ведётся проектирование в мкрн Чубары. В двух районах - Есиль и Байконыр - для начала построим подводящий газопровод, а внутриквартальные сети - в следующем году.

    Приняли ряд льгот: нуждающимся категориям выделяем социальную помощь на подключение к газу - размер соцпомощи увеличили до 413 тыс. тенге. Также были обращения жителей по вопросам сбора документов для подключения домов к газу. Если ранее для того чтобы подключить дома к газу необходимо было собрать 8 документов, что затягивалось на несколько месяцев (более чем на 6 мес.), то теперь список документов сокращен вдвое. Данная мера была принята в рамках Указа Главы государства «О мерах по дебюрократизации деятельности госаппарата».

    Кроме того, на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 тринадцать водогрейных котлов перевели на газ. Возобновили строительство ТЭЦ-3, ведем проектирование 3-х локальных газовых котельных для обеспечения теплом новые районы застроек. Все данные меры позволят значительно улучшить экологию города. Ход газификации находится на контроле у Главы государства.

    - Какие сюрпризы готовятся для жителей Нур-Султана ко Дню города?

    - С начала месяца в городе проводятся десятки разноплановых мероприятий – от концертов до спортивных фестивалей. К примеру, уже прошли празднования Национального дня домбры, концерт «Өмір дастан», посвященный 70-летию Ермурата Усенова, Международный турнир по боксу среди мужчин и женщин «Елорда кубогы», выставки и др.

    Ко Дню столицы также открываем ряд социальных объектов: вручили ключи от квартир очередникам и работающей молодежи, планируем открыть кирпичный завод, также более 80 дворов и общественных пространств, амфитеатр и др.

    Поздравляю с Днем столицы, от каждого жителя зависит развитие нашего города, каждый вносит свою лепту. Поздравляю вашу редакцию и всех с Днем столицы. Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов!

    Фото: Александр Куприенко

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Акимат Строительство День столицы Общество долгострои Газификация
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