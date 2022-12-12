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    Нельзя сидеть сложа руки – Президент Казахстана прогнозирует более сложный 2023 год

    12 Декабря 2022, 13:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предполагает, что 2023 год будет сложнее, чем текущий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава государства подчеркнул, что граждане высказывают недовольство работой Правительства и акимов на всех уровнях.

    «И в их словах есть правда. К сожалению, ситуация ухудшается, падает качество жизни населения. Не будет преувеличением сказать, что инфраструктура, очень важная для качества жизни горожан и сельчан, изношена и даже находится в аварийном состоянии. Нельзя просто сидеть сложа руки в такое время. Потому такая ситуация представляет опасность для всех. Более того, следующий год, вероятно, будет более сложным и трудным, чем нынешний», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания Правительства РК.

    Сегодня под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства, где рассмотрели отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.

    Ранее Президент поручил Правительству решить задачи по ремонту энергообъектов и тепловых сетей, а также раскритиковал решения Правительства по строительству и модернизации канализационно-очистных сооружений.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Правительство РК Общество Расширенное заседание Правительства РК 12.12.22.
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