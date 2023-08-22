Нельзя с большими долгами входить в новый сезон – Алихан Смаилов о подготовке к отопительному периоду

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов подвел итоги заседания Правительства по вопросу подготовки к отопительному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До начала отопительного сезона осталось немногим более месяца, и в целом работы по подготовке ведутся активно. Системным оператором, компанией KEGOC, были утверждены ремонтные работы на ТЭЦ. Однако есть факты отставания от графиков, а в отдельных случаях – переноса ремонта на следующий год. Есть опасение за бесперебойность работы таких объектов. Так, необходимо отметить, что в зоне риска города Темиртау, Риддер, Экибастуз, Жезказган и Мангистауская область», — сказал Алихан Смаилов.

В этой связи Премьер-Министр обозначил необходимость провести встречи с руководителями и акционерами компаний «Казахмыс», «ЦАЭК» и «АрселорМиттал Темиртау» по решению проблемных вопросов. Премьер-Министр также озвучил, что в 4 регионах ремонт сетей теплоснабжения выполнен менее чем на 50%. Это Алматинская, Мангистауская, Кызылординская области и область Абай.

По сетям водоснабжения из запланированных к ремонту 1,5 тысячи км фактически отремонтированы только 60%. Низкое исполнение по сравнению с другими регионами в Мангистауской области, городе Алматы и Кызылординской области. Кроме того, сохраняется достаточно высокая задолженность энергопроизводящих организаций перед компанией «КазТрансГаз-Аймак» за поставленный газ, которая составляет порядка 13 млрд тенге.

«Нельзя с большими долгами входить в новый сезон. Могут возникнуть проблемы с формированием нормативных запасов топлива на зимний период. Акимам данных регионов надо решить эти вопросы», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В целом глава Правительства потребовал обеспечить завершение всех запланированных ремонтных работ в установленные сроки и заблаговременную поставку топлива в необходимых объемах.

«Для недопущения ажиотажа угля на внутреннем рынке акиматам регионов необходимо в двухнедельный срок в установленном порядке провести проверку текущего состояния инфраструктуры пунктов заготовки и реализации угля, его качества, графиков поставки и обоснованности цен», — заключил Премьер.