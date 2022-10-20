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    Нельзя допустить обмеления Балхаша - Касым-Жомарт Токаев

    20 Октября 2022, 11:37

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Обеспокоенность вызывают экологические проблемы региона, связанные с водной безопасностью, промышленным загрязнением, несанкционированными стихийными свалками. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    Глава государства поручил уполномоченным органам заняться решением экологических проблем. В этой связи, по его словам, есть необходимость скорейшего запуска горно-перерабатывающего завода в Текели с соблюдением экологических нормативов.

    Кроме того, как отметил Президент, ключевая задача не только для региона, но и для всей страны – решение проблемы обмеления озера Балхаш. «Это очень сложный процесс, который требует больших усилий. Все запланированные работы необходимо выполнить качественно с привлечением специализированных научных организаций», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Важно заняться озеленением береговой линии Балхаша, что позволит, как отметил Президент, снизить эрозию почв и предотвратить опустынивание земель.

    «Координацию должно осуществлять Министерство экологии. Следует перейти к более разумному освоению береговой линии и добиться минимизации негативного влияния внешних факторов. Уполномоченным органам необходимо продолжать переговоры с Китаем по контролю подачи воды трансграничной реки Или. Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы не допустить обмеления Балхаша»

    Фото:wikiway.com

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Экология Жетысуская область
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