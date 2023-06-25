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    Нельзя допустить гибели мигрантов и беженцев в Средиземном море - Европарламент

    25 Июня 2023, 04:36

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что страны Евросоюза продвинулись в отношении проекта Пакта ЕС о миграции и предоставлении убежища, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Выступая на форуме Ansa в Риме, Роберта Метсола отметила, что нельзя допустить гибели мигрантов и беженцев в Средиземном море.

    «Мы были свидетелями трагедии у берегов Греции, крушения вблизи Кутро (Италия) и это не будет последними случаями», - считает она.

    По словам Роберты Метсолы, ни один мужчина, женщина или ребенок не должны погибнуть в водах ЕС.

    «Женщины и дети наиболее уязвимы, давайте не будем забывать, что речь идет о человеческих жизнях», - добавила она.

    Относительно регулирования миграции, президент Европарламента заявила, что государства-члены Евросоюза наконец-то разблокировали сделку, которая находилась в тупике в течение многих лет, имея в виду первоначальное компромиссное соглашение по новому проекту Пакта ЕС о миграции и предоставлении убежища, разработанное министрами внутренних дел ЕС на встрече министров юстиции и внутренних дел в начале июня.

    Компромисс должен восстановить принципы солидарности и распределения ответственности между государствами-членами в отношении мигрантов и беженцев, прибывающих в Европейский союз. По ее словам, отдельные элементы проекта уже встретили противодействие со стороны некоторых государств-членов.

    «Итальянское правительство сыграло фундаментальную роль в обеспечении баланса между безопасностью, солидарностью и внешним измерением миграции, а именно вовлечением стран происхождения либо транзита и возможных третьих стран в управление миграционными потоками, сказала Роберта Метсола.

    Ранее сообщалось, что гражданам не входящих в ЕС стран будет проще переехать в Германию.

    Германия будет привлекать квалифицированных специалистов, чтобы решить проблему нехватки рабочей силы. Закон предусматривает «балльную систему», учитывающую профессиональный опыт соискателя и другие факторы, по аналогии с системами, которые уже используются в таких странах, как Канада.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Европа Мировые новости мигранты
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