Нельзя допустить, чтобы политический и общественный плюрализм принял радикальные формы - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нельзя допустить, чтобы политический и общественный плюрализм принял радикальные формы. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нельзя допустить, чтобы политический и общественный плюрализм принял радикальные формы. Тем более неприемлемы какая-либо дискриминация граждан, унижение их чести и достоинства», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также упомянул о действиях, организованных профессиональными провокаторами.

«Хочу отметить, что имеющиеся факты дискриминации, так называемых «языковых патрулей» - это все провокация, направленная на подрыв национального единства Казахстана. Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданиям профессиональных служб или специальных служб. Все эти действия на языке профессиональных специальных служб называются «активными мероприятиями», и они, к сожалению, имеют место у нас в стране», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что сегодня в Нур-Султане началась сессия АНК под председательством Касым-Жомарта Токаева. Повестка сессии - «Единство народа – основа обновленного Казахстана».