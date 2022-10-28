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    Некоторым иностранцам в Турции теперь можно работать без разрешения

    28 Октября 2022, 17:09

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Иностранные спортсмены, фермеры и исследователи смогут работать в Турции в течение определенного периода времени без необходимости получения разрешения на работу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты страны.

    В Турции вступило в силу постановление о трудоустройстве, направленное на юридическое послабление для работающих в стране иностранцев.

    Зарубежные граждане, которые будут работать в сезонном сельском хозяйстве и животноводстве, получат освобождение на срок до шести месяцев, а спортсмены из других стран смогут выполнять свою работу до истечения срока действия трудовых договоров.

    Иностранные лица, которые учатся в университетах, государственных учреждениях и организациях для исследований или повышения своих знаний и опыта, будут иметь ограниченное периодом обучения освобождение. Чаще всего оно рассчитано на срок до двух лет.

    Те люди, которые планируют проходить стажировку по программам студенческого обмена, смогут работать в Турции четыре месяца. Этот период ограничен месяцем для иностранных граждан, работающих в научной, культурной и творческой сферах.

    Иностранцы, направленные для участия в проектах, осуществляемых в рамках программ финансового сотрудничества Турция-Европейский Союз, также смогут воспользоваться этим положением во время осуществления своей деятельности в стране.

    Фото: righthome.com.tr

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Турция Мировые новости
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