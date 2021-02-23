Некоторые вузы набирают отчисленных студентов – Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки РК Адлет Тойбаев рассказал о нарушениях, допускаемых вузами страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При размещении госзаказа на подготовку кадров до сих пор вузами допускаются нарушения, такие как истечение срока действия институциональной аккредитации, ее отсутствие и предоставление некорректных данных вузами», - сказал Адлет Тойбаев на встрече министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова с руководителями вузов.

Он подчеркнул, что политики академической честности должны придерживаться все вузы согласно НПА.

«Однако есть вузы, набирающие в течение обучения студентов, отчисленных из других вузов. Это указывает на существующие проблемы, которые необходимо решать и предоставлять качественные образовательные услуги», - заключил А. Тойбаев.