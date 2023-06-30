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    10:47, 30 Июнь 2023 | GMT +6

    Некоторые уволились по своему желанию – глава Минфина об игравших в казино коллегах

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о внутреннем расследовании касательно игравших в казино сотрудников ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этой ситуации разбирается руководитель аппарата, он прямо отвечает по кадровым вопросам. Мы это будем рассматривать только в рамках законодательства. Всего, если не ошибаюсь по 25 сотрудникам пришла такая информация. По всем проверим информацию и примем соответствующие меры», - пообещал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    По его словам, некоторые сотрудники уже не работают в ведомстве.

    «Есть среди них и те, кто уже не работает, уволился по собственному желанию, и те, кто был привлечен к дисциплинарной ответственности. Поэтому с каждым сотрудником провели служебное расследование и проверочные работы, и только после этого приняли решение», - добавил министр.

    Напомним, прокуратура Алматинской области провела проверку казино и установила, что более 300 госслужащих из различных регионов посещали игорные заведения и потратили на азартные игры 507 млн тенге. Попавшиеся на азартных играх госслужащие представляли различные государственные органы.


    Теги:
    Мажилис Минфин РК Главная Закон и право Парламент Правительство
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