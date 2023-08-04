Некоторые улицы временно перекроют в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане в целях обеспечения центральным отоплением жилых домов в районе Республиканской главной мечети ведутся работы в рамках проекта по прокладке магистральной теплотрассы от НС-14 до ТМ-47, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

По сообщению акимата, в связи с проведением строительно-монтажных работ с 5 по 23 августа текущего года, на участке проспекта Туран от улицы Хусейн Бен Талал в сторону шоссе Каркаралы движение будет организовано по временной схеме с перекрытием основных полос в обоих направлениях.

Движение транспортных средств будет осуществляться по местным проездам.

Вместе с тем сообщается, что в целях исключения заторовых ситуаций на время проведения вышеуказанных работ, на участке пр.Кабанбай батыра от ш.Каркаралы до ул.Сыганак с 5 по 23 августа текущего года движение по выделенной полосе для маршрутного общественного транспорта (Bus Line) будет разрешено для всех транспортных средств.

«Жителей и гостей столицы просим принять во внимание внесенные изменения и заранее планировать свой маршрут соблюдая требования правил дорожного движения Республики Казахстан, руководствуясь существующими техническими средствами регулирования дорожным движением», - добавили в акимате.