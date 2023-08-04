Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Некоторые улицы временно перекроют в Астане

    4 Августа 2023, 14:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане в целях обеспечения центральным отоплением жилых домов в районе Республиканской главной мечети ведутся работы в рамках проекта по прокладке магистральной теплотрассы от НС-14 до ТМ-47, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    По сообщению акимата, в связи с проведением строительно-монтажных работ с 5 по 23 августа текущего года, на участке проспекта Туран от улицы Хусейн Бен Талал в сторону шоссе Каркаралы движение будет организовано по временной схеме с перекрытием основных полос в обоих направлениях.

    Движение транспортных средств будет осуществляться по местным проездам.

    Вместе с тем сообщается, что в целях исключения заторовых ситуаций на время проведения вышеуказанных работ, на участке пр.Кабанбай батыра от ш.Каркаралы до ул.Сыганак с 5 по 23 августа текущего года движение по выделенной полосе для маршрутного общественного транспорта (Bus Line) будет разрешено для всех транспортных средств.

    «Жителей и гостей столицы просим принять во внимание внесенные изменения и заранее планировать свой маршрут соблюдая требования правил дорожного движения Республики Казахстан, руководствуясь существующими техническими средствами регулирования дорожным движением», - добавили в акимате.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Транспорт Общество Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Участок улицы Арай перекрыт на ремонт в Астане
    Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    Подрядчик должен усилить работы по автодороге «Калбатау-Майкапшагай» - замакима области Абай
    Работников сферы спорта наградили в Астане
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области