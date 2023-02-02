Некоторые участки дорог закрыли для транспорта в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Движение для транспорта на некоторых участках дорог ограничили из-за плохих погодных условий в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

В Атырауской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1. «Актобе - Атырау - Астрахань» км 487-598, участок поселка Макат - Атырау.

2. «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай – Отес – Шетпе – Жетыбай - Актау» км 0-119, участок поселка Доссор - Кульсары.

Ранее сообщалось, что в Атырау ожидается переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5 - 7°C, днем 3 - 5°C. На юге и юго-востоке Казахстана 2 февраля синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега.



