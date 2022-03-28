Некоторые работали непосредственно с радиоактивными веществами - Ержан Уалиев о службе на полигоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член Ассоциации ветеранов и инвалидов управления особого риска Семипалатинского ядерного полигона РК Ержан Уалиев рассказал подробности службы на Семипалатинском ядерном полигоне. По его словам, некоторые из военнослужащих работали непосредственно с радиоактивными веществами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы хотим получить статус ветерана. Много ребят служили на Семипалатинском ядерном полигоне. Последствия ядерных испытаний уже все знают. И наукой доказано. Последствия отражаются не только на нашем здоровье, но и на потомстве. Поэтому поднимаем этот вопрос. Хотели бы, чтобы на государственном уровне обратили на нас внимание. Мы хотим, чтобы у нас было удостоверение, были льготы. Готовится проект закона, на основании которого нас должны приравнять к ветеранам. Мы хотим быть услышанными .Мы хотим внести поправки в законопроект. Работает инициативная группа», - рассказал спикер на конференции.

Ержан Уалиев служил в мотострелковых войсках. По его словам, казахстанские военнослужащие тогда находились в зоне ядерных испытаний.

«Мы бегали по полигону, проходили учения, некоторые работали непосредственно с радиоактивами, то есть, они на станции разгружали радиоактивные вещества. К сожалению, у нас нет статистики о количестве военнослужащих, которые служили в полигоне. Государство не вело такую статистику. Даже не знал, что есть такие ветераны. По молодости не обращали на это внимание. А с возрастом начали проявляться болезни. Врачи не могут определить болезнь. Мы хотели, чтобы, когда человек приходил в госпитали, врачи и больной знали причины болезни. У некоторых военнослужащих нет жилья. Сейчас поднимаем статистику: сколько человек болеет, сколько инвалидов есть. Проблема еще в чем? Нужно подтвердить, что ты служил. А архив Советской армии находится в городе Подольске. Я сам отправил запрос. Но уже прошло полгода, а ответа нет. Кто-то ждет еще больше. У нас есть архив Вооруженных сил РК, однако почему-то туда полностью не переданы документы. Нам самим приходится обращаться. Военный билет есть. Но нужна именно справка из архива. У меня есть сослуживцы в Петербурге, Волгограде. Они получают определенные социальные льготы. У них закон раньше приняли», - добавил Ержан Уалиев.