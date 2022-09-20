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    Некоторые общественники лояльны к деятельности госорганов – МИОР

    20 Сентября 2022, 16:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Гульбара Султанова отметила положительную тенденцию в процессе формирования общественных советов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году мы наблюдали положительную тенденцию активного участия граждан в процессе формирования общественных советов. До сих пор идут жалобы, обращения. К сожалению, очень много фактов, когда местные представительные органы, которые формируют общественные советы, использовали возможные административные ресурсы. Есть такие представители гражданского общества, которые лояльны к деятельности госорганов. Эти факты тоже наблюдаются», - сказала Гульбара Султанова во время экспертной встречи с общественниками.

    Спикер также подчеркнула большое значение, которое придает деятельности общественных советов Глава государства.

    «Был создан Национальный курултай – большая диалоговая площадка под председательством Главы государства, куда вошли представители общественных советов. Это говорит о роли общественных советов, значении, которое придает Глава государства их деятельности. Вместе с тем в Послании была поставлена задача по переформатированию деятельности общественных советов. Поставлено очень много задач как экономического блока, так и в отношении политической модернизации», - добавила представитель Мининформации.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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